Carabinieri, rinnovato protocollo d’intesa tra l’Arma e Poste Italiane

Roma, 28 mag. (Adnkronos) – E' stato siglato questa mattina, nella sede del comando generale, un protocollo d’intesa tra l’Arma dei Carabinieri e Poste Italiane S.p.a., sottoscritto dal comandante generale, gen. c.a. Salvatore Luongo e dal direttore generale, Giuseppe Lasco. L’accordo ha l’obiettivo di rafforzare e proseguire la proficua collaborazione, avviata nel 2001, per assicurare un servizio sempre più efficace e solidale a favore della collettività, in linea con i comuni obiettivi di prossimità al cittadino e di elevata affidabilità dei servizi offerti.

Il protocollo prevede una stretta cooperazione nelle seguenti aree: controllo dei cantieri edili attivati nelle sedi di Poste, con particolare riferimento al rispetto della normativa in materia di collocamento di manodopera, previdenza e sicurezza dei luoghi di lavoro; vigilanza nella filiera dei trasporti e della consegna merci, con riferimento a distretti e centri logistici della distribuzione collegati a Poste per verificare l’osservanza della normativa di settore; attività formative a favore dei dirigenti di Poste in materia di direttive del datore di lavoro; welfare in favore del personale dell’Arma.

"Il protocollo odierno rinnova e consolida una sinergia già concretamente dimostrata durante l’emergenza pandemica da Covid-19, quando l’Arma dei Carabinieri e Poste Italiane hanno collaborato attivamente per tutelare gli anziani, garantendo il ritiro delle indennità pensionistiche presso gli uffici postali e la successiva consegna a domicilio – fanno sapere l'Arma e Poste – La firma di questo protocollo d’intesa tra l’Arma dei Carabinieri e Poste Italiane conferma il ruolo strategico delle due istituzioni a sostegno del Paese e ribadisce la loro vocazione alla prossimità verso i territori e le categorie più fragili, accomunate da una presenza capillare di comandi stazione carabinieri e uffici postali sull’intero territorio nazionale".