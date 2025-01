Carburanti: Boccia, 'aumenti ingiustificati, colpiti consumatori, governo spieghi'

Roma, 15 gen. (Adnkronos) – “Il costo dei carburanti è al livello più alto dall’agosto 2023. Sulla rete autostradale i prezzi sono alle stelle". Così il presidente dei senatori del Pd Francesco Boccia.

"L’unica certezza per gli automobilisti italiani è che con Salvini ministro il pieno dell’auto costa sempre di più. Mentre il Ministro Urso non convoca le parti e non dà segni di vita alle associazioni dei consumatori e alle imprese che pagano costi sempre più salati all’insiepienza del Governo. Chiediamo al governo di sapere il motivo di questi aumenti che sono “ingiustificati” e non trovano alcuna spiegazione nell’andamento delle quotazioni petrolifere. Pesa l’extra-costo addebitato da inizio anno a rivenditori e gestori per la quota d’obbligo di miscelazione annuale dei biocarburanti, in vigore dal 1° gennaio e pari a circa 2 centesimi al litro, che è stato interamente scaricato sui consumatori attraverso un incremento dei prezzi".

"Che saranno ancora più alti anche a causa del riallineamento delle accise sul diesel che il Pd aveva contestato in sede di presentazione del Psb nello scorso ottobre, prima negato dal Governo e poi confermato da un decreto legislativo ad hoc su cui le commissioni parlamentari competenti si esprimeranno nei prossimi giorni. E’ necessario che Giorgia Meloni spieghi al Parlamento e al Paese cosa sta avvenendo: è sempre più evidente che questo governo non si occupa dei problemi reali degli italiani ma sa solo portare avanti la propria propaganda e alimentare tensioni nel Paese”.