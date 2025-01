Carceri: Giachetti, 'Alemanno? Persona forte ma situazione anche a Rebibbia insostenibile'**

Roma, 10 gen. (Adnkronos) - "L'ho incontrato per caso, non era una cosa messa in cantiere. Abbiamo parlato per 5 minuti. Non era allegro ovviamente ma è una persona forte, non è uno che si rassegna". Roberto Giachetti racconta così all'Adnkronos l'incont...

Roma, 10 gen. (Adnkronos) – "L'ho incontrato per caso, non era una cosa messa in cantiere. Abbiamo parlato per 5 minuti. Non era allegro ovviamente ma è una persona forte, non è uno che si rassegna". Roberto Giachetti racconta così all'Adnkronos l'incontro oggi a Rebibbia, durante una visita al carcere romano, con Gianni Alemanno, detenuto dal 31 dicembre. La visita del parlamentare di Iv conferma "condizioni insostenibili di sovraffollamento. Le stesse che ho trovato a Regina Coeli il 24 dicembre, a Viterbo dove 43 detenuti stanno in stanze senza bagno e sono costretti a utilizzare bottigliette… più condizioni disumane e degradanti di così".

E anche Rebibbia, compreso il padiglione dove si trova Alemanno, le condizioni sono difficili: "Basta pensare che i posti disponibili sarebbero 950, ma in realtà sono anche meno perchè alcune aree sono in ristrutturazione, e ci sono quasi 1400 detenuti. Sono sovraffollati sia il reparto psichiatrico che quello malattie infettive. E accanto a questo c'è un problema grave di carenza di organico nella polizia penitenziaria, un combinato disposto che rende non più rinviabile una soluzione per l'emergenza carceraria".

Ieri Giorgia Meloni in conferenza stampa ha però escluso provvedimenti di clemenza. La soluzione per la premier è costruire più carceri, che ne pensa? "Che Meloni non sa di che cosa parla, forse a consigliarle certe uscite è il suo amico Delmastro, quello che prova un'intima gioia a non lasciar respirare i detenuti… Dice che aumenteranno i posti? A parte che in carcere dovrebbero esserci meno persone e invece loro non fanno che aumentare i reati. E poi, chiedo: quali sono i tempi? Sono compatibili con l'emergenza che c'è ora, in questo momento? Come Nordio quando prometteva che avrebbe riutilizzato le caserme dismesse… Il punto è che siccome hanno un approccio ideologico invece di guardare alle soluzioni per superare l'emergenza, sparano cose a caso. Dall'inizio dell'anno, in 10 giorni, sono già 6 i suicidi. Meloni venga a fare un giro in un carcere con me, glielo consiglio".