Carceri: Mattarella, 'sovraffollamento contrasta con Costituzione, detenuti respirino aria diversa'

Roma, 31 dic. (Adnkronos) – "Rispetto della dignità di ogni persona, dei suoi diritti. Anche per chi si trova in carcere. L’alto numero di suicidi è indice di condizioni inammissibili. Abbiamo il dovere di osservare la Costituzione che indica norme imprescindibili sulla detenzione in carcere. Il sovraffollamento vi contrasta e rende inaccettabili anche le condizioni di lavoro del personale penitenziario". Lo ha affermato il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, nel messaggio di fine atto.

"I detenuti -ha proseguito il Capo dello Stato- devono potere respirare un’aria diversa da quella che li ha condotti alla illegalità e al crimine. Su questo sono impegnati generosi operatori, che meritano di essere sostenuti".