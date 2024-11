Cardi B infiamma Milwaukee: "Credo in Kamala Harris, votiamola!"

Roma, 2 nov. (askanews) – “Non avevo intenzione di votare quest’anno. Non ho avuto fiducia in nessun candidato finché lei non si è unita alla corsa e ha detto le cose che volevo sentire”. Così la rapper Cardi B intervenendo al raduno dei democratici a Milwaukee, nello Stato del Wisconsin, a sostegno di Kamala Harris.

“Sono pronta per loro. Sì. Sarò sincera con voi. Non avevo intenzione di votare quest’anno. Non volevo. Ma Kamala Harris, unendosi alla corsa, mi ha fatto cambiare completamente idea. Non ho avuto fiducia in nessun candidato finché non si è unita alla corsa e ha detto le cose che volevo sentire e che volevo vedere in questo Paese. Va bene?”.

“Donald Trump parla di come ha un’idea di un piano, ma America, l’unica idea di piano che lui ha è un piano per truffarti… Sì”.

“Perché sappiamo cosa ci sta veramente preparando. Sta vendendo più che degli orologi. E scarpe da ginnastica. Ci sta vendendo fanatismo, misoginia, divisione, caos e confusione. Vuole che ci odiamo a vicenda”.

“Non darò a Donald Trump una seconda opportunità. No, non correrò alcun rischio con il mio futuro e sono dannatamente sicura che non correrò rischi con il futuro dei miei figli. Tutti e tre. Tutti e tre. Non gli sto dando l’occasione. Voi non gli state dando l’occasione”.

“Sto con Kamala, credo in lei. E America, credo che tu verrai martedì. Vieni e presentati martedì. Volta pagina e vinciamo questa cosa”, ha concluso la rapper.