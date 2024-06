Casa: Pd, 'da maggioranza 300 emendamenti a decreto, è assalto a diligenza'

Roma, 26 giu. (Adnkronos) - "Assalto alla diligenza sul decreto Casa.La maggioranza presenta circa 300 emendamenti al decreto presentato in fretta e furia dal governo prima delle elezioni”. Così il capogruppo democratico nella commissione Ambiente della Camera, Marco Simiani, che s...

Roma, 26 giu. (Adnkronos) – "Assalto alla diligenza sul decreto Casa.La maggioranza presenta circa 300 emendamenti al decreto presentato in fretta e furia dal governo prima delle elezioni”. Così il capogruppo democratico nella commissione Ambiente della Camera, Marco Simiani, che sottolinea “i partiti di maggioranza vanno ormai in ordine sparso e senza alcun coordinamento. I 105 emendamenti della Lega, i 103 di Forza Italia e i 66 di Fratelli d’Italia sono sicuramente un dato politico che non può passare inosservato”.