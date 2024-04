Carlo Amendola, di 53 anni, ha perso la vita a Caserta a causa di un terribile incidente sul lavoro. L’uomo è stato travolto da un macchinario.

Caserta, incidente sul lavoro: morto 53enne

Carlo Amendola, operaio 53enne di Casoria, ha perso la vita a causa di un incidente sul lavoro avvenuto l’11 aprile nella zona industriale Nord di Marcianise, in provincia di Caserta. La Procura di Santa Maria Capua Vetere ha aperto un’indagine per omicidio colposo.

e ha riportato lesioni gravissime. L’uomo è stato trasportato d’urgenza all’ospedale Cardarelli di Napoli, ma è deceduto poco dopo il suo arrivo.

Aumentano le vittime di incidenti sul lavoro

Il numero di vittime di incidenti sul lavoro a Caserta sta tristemente aumentando, facendo crescere la popolazione. Il 10 aprile, un 33enne di Maddaloni è morto folgorato mentre operava un’autopompa in un cantiere edile a Grazzanise. Il 9 aprile una lavoratrice di un’azienda di prodotti alimentari di Piedimonte Matese ha subito gravi infortuni perché la mano le è rimasta incastrata in un macchinario. Il 13 marzo il 26enne Giuseppe Borrelli è morto dopo essere rimasto incastrato in una macchina