Caso Consip: Paita (Iv), 'qualcuno pagherà per il fango gettato?'

Roma, 11 mar (Adnkronos) – "Dopo 7 anni di processi, dentro e fuori i tribunali, reali e mediatici, l'inchiesta Consip si rivela finalmente per quello che è: una colossale bufala, una bolla di sapone, una indagine basata sul nulla. Ma che è costata sofferenze personali e politiche, e tonnellate di fango gettato. Chi risarcirà Tiziano Renzi e Luca Lotti? Qualcuno chiederà scusa? Qualcuno pagherà?". Lo dice la senatrice Raffaella Paita, coordinatrice nazionale di Italia Viva.

"La notizia dell'assoluzione di tutti gli imputati vicini a Renzi conquisterà i titoli dei giornali, sarà l'apertura di tutti i tg, come avvenuto in questi anni per le notizie sull'inchiesta? Ne dubito – aggiunge Paita – Resta il rammarico, ma anche la gioia per la chiusura di questa vicenda. Un abbraccio a Matteo Renzi e alla sua famiglia e a Luca Lotti".