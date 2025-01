Donald Trump è stato condannato nel caso Stormy Daniels, ma non sconterà alcuna pena detentiva. È quanto deciso dal giudice Juan Merchan, che ha emesso una sentenza di scarcerazione incondizionata, una misura insolita nei tribunali dello Stato di New York.

Caso Stormy Daniels: Trump condannato

Secondo il giudice Merchan, la scarcerazione incondizionata rappresenta la soluzione più idonea per chiudere definitivamente la vicenda giudiziaria. Prima della rielezione, Trump era esposto al rischio di libertà vigilata o di una pena detentiva fino a quattro anni.

Il futuro presidente è stato condannato a maggio per ciò che i procuratori hanno descritto come un tentativo di occultare un pagamento di 130.000 dollari a Stormy Daniels, con la quale avrebbe avuto una relazione prima delle elezioni del 2016.

Dichiarato colpevole di tutti i 34 capi d’accusa, Trump avrebbe falsificato i registri aziendali per giustificare i rimborsi al suo ex avvocato, Michael Cohen, relativi al pagamento effettuato alla pornostar. Il giudice Juan Merchan ha chiarito, subito dopo aver pronunciato la sentenza, che la scelta di non infliggere alcuna pena, neanche una multa, a Trump è stata influenzata dal suo imminente ritorno alla presidenza.

Pur senza conseguenze dirette, la sentenza segna in modo permanente la sua fedina penale. Con questa condanna, Trump entra nella storia come il primo e unico presidente americano a essere riconosciuto colpevole di un reato.

Caso Stormy Daniels, Trump condannato: le sue parole

“L’evento di oggi è stata una farsa spregevole e, ora che è finito, faremo appello contro questa bufala che non merito. Questo caso è stata una brutta esperienza ed un fallimento del sistema giudiziario di New York”.

Poi, Donald Trump ha aggiunto:

“I democratici radicali hanno perso un’altra patetica e antiamericana caccia alle streghe“.

Trump ha ribadito che la vera giuria, il popolo americano, ha già emesso il suo verdetto rieleggendolo con un mandato schiacciante. Ha inoltre sottolineato che, a suo avviso, il caso Stormy Daniels non presentava alcun crimine, danno, prova, fatto o violazione di legge, ma si basava esclusivamente su un giudice altamente conflittuale, un testimone chiave screditato, e su ciò che ha definito un’interferenza elettorale criminale.

L’ultimo tentativo del presidente di fermare la sentenza prima della sua inaugurazione del 20 gennaio è avvenuto giovedì sera, quando la Corte Suprema ha respinto il suo ricorso con una decisione di 5 voti contro 4.