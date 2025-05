Caso Garlasco: legale Stasi, 'bene nuovi Dna, indagini possono riscrivere storia'

Pavia, 16 mag. (Adnkronos) – "Allargare le indagini è positivo. Oggi è una tappa importante ma ce ne saranno altre". Lo sostiene l'avvocato di Alberto Stasi, Antonio De Rensis, presente a Pavia dove si è tenuta l'udienza sulla nuova inchiesta sull'omicidio di Chiara Poggi, delitto per cui è stato condannato in via definitiva a 16 anni di carcere l'allora fidanzato.

"Noi ci aspettiamo che questa indagine possa riscrivere questa storia, Stasi vive questo momento con grande speranza e con un po' di paura" conclude.