Caso Garlasco: portavoce di Lovati lascia, 'faccio passo indietro, gli auguro fortuna'**

Milano, 13 nov. (Adnkronos) – "Con una forte tristezza nel cuore annuncio di aver rinunciato al ruolo di portavoce dell'avvocato Massimo Lovati. Le sortite pubbliche di alcuni mezzi di informazione che hanno ritenuto di mettere in risalto la mia sventura, parlando soltanto del mio arresto, mi impongono una repentina marcia indietro".

Con un video messaggio Alfredo Scaccia annuncia che non sarà più accanto a Lovati, ex difensore di Andrea Sempio indagato per l'omicidio in concorso di Chiara Poggi.

Lovati è atteso nel pomeriggio in procura a Brescia dove, da testimone, è chiamato a raccontare se davvero ha ricevuto soldi in nero dalla famiglia Sempio per l'incarico che ha portato all'archiviazione nel 2017. Inoltre dovrà spiegare perché la difesa, già a fine dicembre del 2016, era in possesso dell'esposto della madre del condannato e delle consulenze della difesa di Alberto Stasi, ampiamente riportate sulla stampa.

"Ho formalizzato a mezzo pec la mia rinuncia all’avvocato Lovati che mi ha chiesto di attendere 3-4 giorni per chiarire alcune situazioni personale con altri legali che lo rappresentano…" aggiunge Scaccia che si mostra sicuro della sua scelta, ma anche rammaricato per un trattamento poco empatico e augura all'avvocato Lovati "migliore fortuna".