Liliana Resinovich era scomparsa a Trieste nel 2021 e fu ritrovata morta nel 2022 nel boschetto dell’ex Ospedale psichiatrico di San Giovanni. Tra segreti e sospetti, il caso non è ancora stato risolto. Le due figure principali che facevano parte della vita della donna erano quella del marito Sebastiano Visintin e del suo amico speciale, Claudio Sterpin.

Liliana Resinovich: l’incontro tra Sebastiano e Claudio

Visintin e Sterpin si sono ritrovati nel medesimo luogo, lo studio di ‘Quarto Grado’, durante l’ultima puntata del programma e tra i due è nato un confronto, inizialmente anche dai toni accesi. “Sono qui per capire cosa è successo” – spiega Sebastiano, mentre Claudio gli fa eco – “L’ho detto dal primo giorno, sono qui per la ricerca della verità”. Sterpin ha proseguito: “È evidente che Sebastiano dal primo giorno ha raccontato un sacco di menzogne. La più importante è che la notte prima hanno litigato, così come nei giorni e mesi precedenti. Ci sono testimonianze e prove di questo”.

Liliana Resinovich: la stretta di mano

“Come puoi dire queste cose sul nostro rapporto che Liliana non c’è più e non può rispondere? Non è vero che abbiamo litigato” – ribatte Sebastiano, che poi vuole fare pace con Claudio. “Alziamoci in piedi e stringiamoci la mano e lottiamo insieme per trovare la verità su quello che è successo a Liliana” – propone a un Claudio Sterpin non del tutto convinto. “Non so a chi conviene ma lo faccio. Quando verrà fuori la verità sputerò in faccia a chi le ha fatto del male, l’ho promesso a Liliana”.