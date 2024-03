Liliana Resinovich era scomparsa a Trieste nel dicembre 2021, poi fu trovata morta il 5 gennaio 2022. Il marito, Sebastiano Visintin, torna a parlare, e lo fa in diretta a ‘Porta a Porta’, della possibile relazione extraconiugale che la donna avrebbe intrattenuto con Claudio Sterpin.

Liliana Resinovich, parla Visintin: il decesso

“Ho aspettato le 22 per fare la denuncia perché non ci credevo, non ci volevo credere, ero tranquillo, quando i vicini vengono a casa con un sotterfugio, e loro sapevano che Liliana era scomparsa perché Sterpin li aveva chiamati, e qualcosa sta nascondendo” – racconta così Sebastiano a Bruno Vespa la sera della drammatica scomparsa di Liliana. L’uomo continua a negare la relazione che la donna avrebbe intrattenuto proprio con Sterpin: “Non abbiamo foto, selfie, qualcosa che possa dimostrarlo. Tutti hanno bevuto la storia di questo grande amore con questo signore, ma io non ho un messaggio, qualcosa che possa dimostrare questo”. “Chi l’ha uccisa” – racconta ancora Visintin, rispondendo a domanda diretta- “Lo diranno gli inquirenti. Io ho due persone che mi stanno aiutando, miei consulenti, mi sento ogni giorno con loro. Il corpo di Liliana è a Milano, di quello che è rimasto del corpo, cioè solo le ossa perché i tessuti molli non esistono più. Spero venga fuori qualcosa dall’autopsia“.

Liliana Resinovich, parla Sterpin: cosa sapeva il marito

Dall’altra parte, sempre ai microfoni di ‘Porta a Porta’ controbatte Claudio Sterpin: “Se non fosse accaduto ciò che è successo saremmo stati uniti, forse già sposati: dal 16 dicembre avremmo convissuto; la nostra relazione è durata 40 anni” – afferma parlando della Resinovich. “Nell’ultimo periodo negli ultimi quattro, cinque anni Liliana mi aveva confessato che il matrimonio con Visintin in quanto a unione sessuale era finito” – afferma Sterpin dichiarandosi certo che il marito di Liliana fosse a conoscenza di qualcosa. “Lui sapeva che veniva da me per stirare e due martedì di quel mese è stata da me dalle 9 alle 15. A casa mia a stirare? Sei ore? Non ci crede nemmeno un bambino”.