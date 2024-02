La svolta nel caso di Liliana Resinovich, la donna scomparsa nel 2021 e trovata morta in un bosco.

Liliana Resinovich, cos’è successo il 14 dicembre 2021?

Il caso di Liliana Resinovich, risale al 14 dicembre 2021, quando la 63enne, scomparsa dalla sua casa di via Verrocchio a Trieste, venne ritrovata morta il 5 gennaio 2022 a poca distanza dall’abitazione, nel parco di San Giovanni, infilato in due sacchi dell’immondizia.

Liliana Resinovich sarebbe uscita dall’abitazione in cui viveva insieme al marito Sebastiano Visintin per poi avviarsi verso via Damiano Chiesa, dove le telecamere di un commissariato di polizia la immortalarono verso le 8.43 davanti a un negozio di frutta.

Il caso di Liliana Resinovich e la riesumazione del corpo

A pochi giorni dalla riesumazione del corpo, che verrà effettuata il 15 febbraio 2024 a Milano, la trasmissione di Rai 3 “Chi l’ha visto?”, nella puntata andata in onda mercoledì 7 febbraio, ha posto l’attenzione su alcuni elementi che non tornerebbero nella ricostruzione della giornata in cui Liliana scomparve.

Gli elementi che non tornano nel caso di Liliana Resinovich

L’avvocato Nicodemo Gentile, lagale di Sergio Resinovich, fratello di Liliana, afferma:

«Noi abbiamo chiesto al gip di fare questa verifica sui 5 minuti. Avete fatto vedere le immagini delle 08:43 riprese dalle telecamere della polizia mentre Liliana lascia la spazzatura. La telecamera dell’autobus la riprende alle 8:50. Ma dai cassonetti al piazzale ci vogliono un paio di minuti, per cui noi pensiamo che le telecamere della polizia abbiano come orario effettivo le 08:48. Noi non abbiamo negli atti un criterio oggettivo che ci consente di verificare perché le telecamere della polizia debbano essere lette cinque minuti in avanti».

I familiari inoltre, sottolineano che Gabriella, la sua amica, sarebbe uscita, appena un minuto e cinquanta dopo Liliana. Dunque, se Liliana avesse proseguito sulla stessa strada, avrebbe dovuto incrociare Gabriella sicuramente e se Liliana avesse incontrato qualcuno lungo la strada, Gabriella avrebbe dovuto notarlo.

Tanti i dubbi ancora da sciogliere, per questo si attende la riesumazione del corpo che avverrà nei prossimi giorni.