Caso Pozzolo: deputato a probiviri, 'colpo accidentale, non fui io a sparare'

Caso Pozzolo: deputato a probiviri, 'colpo accidentale, non fui io a spa...

Caso Pozzolo: deputato a probiviri, 'colpo accidentale, non fui io a spa...

Roma, 2 feb. (Adnkronos) - Il colpo sarebbe partito accidentalmente, ma a sparare non fu lui. Lo avrebbe ribadito ieri il deputato Emanuele Pozzolo alla Commissione nazionale di disciplina e garanzia di Fratelli d'Italia, che lo ha audito a Montecitorio. Colleghi che hanno parlato con lui dopo ...

Roma, 2 feb. (Adnkronos) – Il colpo sarebbe partito accidentalmente, ma a sparare non fu lui. Lo avrebbe ribadito ieri il deputato Emanuele Pozzolo alla Commissione nazionale di disciplina e garanzia di Fratelli d'Italia, che lo ha audito a Montecitorio. Colleghi che hanno parlato con lui dopo l''udienza' dai 'probiviri' raccontano all'Adnkronos di averlo sentito "tranquillo" e "sicuro della sua versione" dei fatti. Incentrata sull'assunto di non aver esploso il colpo che ha ferito Luca Campana la notte di Capodanno, al veglione di Rosazza, nel salone della Pro loco. Ai suoi colleghi Pozzolo avrebbe ribadito la volontà di restare in Fdi: "una volta chiarita questa vicenda resterà al suo posto, niente cambi di casacca…".