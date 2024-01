Caso Pozzolo: Renzi, 'non basta ripulire la scena del crimine, vedrete presto...'

Caso Pozzolo: Renzi, 'non basta ripulire la scena del crimine, vedrete p...

Caso Pozzolo: Renzi, 'non basta ripulire la scena del crimine, vedrete p...

Roma, 22 gen (Adnkronos) - "Sulla storia del pistolero di capodanno, il sottosegretario alla giustizia Andrea Delmastro se va bene è reticente, se va male mente. Io penso che stia facendo entrambe le cose. Penso anche che la Meloni che non gli toglie la delega alla polizia penitenziaria ...

Roma, 22 gen (Adnkronos) – "Sulla storia del pistolero di capodanno, il sottosegretario alla giustizia Andrea Delmastro se va bene è reticente, se va male mente. Io penso che stia facendo entrambe le cose. Penso anche che la Meloni che non gli toglie la delega alla polizia penitenziaria rischi in prospettiva di pagare a caro prezzo questa impuntatura. A cosa mi riferisco? Lo vedrete presto". Lo scrive Matteo Renzi nella sua ultima enews.

"Non basta ripulire la scena del crimine… Fossi in Delmastro verrei velocemente in Parlamento a dire la verità prima che la verità la dica qualcun altro. Perché è solo questione di tempo, credetemi", dice il leader di Iv.