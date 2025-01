La Procura di Milano ha trovato il frame iniziale del video fatto dal testimone oculare dello scontro. Purtroppo non è stato possibile recuperare il video completo.

Il caso di Ramy Elgaml morto durante un inseguimento con i carabinieri per le strade di Milano lo scorso 29 novembre si arrichisce di ulteriori elementi che potrebbero far capire cosa sia davvero successo durante quella folle corsa terminata con lo schianto dello scooter contro un palo e la morte del giovane ragazzo.

Trovato un frame del video cancellato

I tecnici informatici della Procura di Milano hanno svolto gli interventi necessari per provare a recuperare il video registrato da un ragazzo presente all’incrocio tra Via Ripamonti e Via Quaranta quella notte.

Il risultato è un fotogramma che inquadra la via dalla vista del soggetto che lo ha registrato, lo smartphone è rivolto frontalmente ai soggetti impegnati nell’inseguimento. Purtroppo si percepisce solo il bagliore dei fari dello scooter e di quelli della gazzella dei Carabinieri.

E’ comunque un elemento probatorio al vaglio degli inquirenti per stabilire di chi sia la responsabilità dell’incidente poi tramutato nella morte di Ramy.

“Mi hanno detto di cancellare il video”

Omar, il supertestimone oculare e autore del video – la cui durata è stata stabilita in 1 minuto e 10 secondi – racconta anche il dialogo avvenuto tra lui e i Carabinieri quando lo hanno visto riprendere il video e poi messo a verbale: “Mi hanno detto frasi del tipo “Cancella immediatamente il video” “fammi vedere che lo hai cancellato.

A seguito della cancellazione hanno anche richiesto un documento di identità a cui è stata anche fatta una foto ed il tutto si è chiuso con “adesso sali in macchina che ti prendi una denuncia”.