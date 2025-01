Catania, fuga di gas provoca un’esplosione: crolla edificio di tre piani

Esplosione a Catania per una fuga di gas: crolla edificio di tre piani



Una violenta esplosione ha provocato il crollo di una palazzina di tre piani nel quartiere di San Giovanni Galermo a Catania. Stando alle prime ricostruzioni, due squadre di tecnici erano impegnate nella ricerca di una fuga di gas nella zona al momento dell’incidente.



Un edificio di tre piani è crollato, causando quattro feriti, di cui uno in gravi condizioni ricoverato d’urgenza all’ospedale Cannizzaro per ustioni al volto e agli arti. Gli altri tre sarebbero al Policlinico, tra cui una donna e due operatori del 118.

Il primo boato sarebbe avvenuto intorno alle 19.20 e sarebbe stato sentito a diversi chilometri di distanza, seguito poi da un secondo scoppio mezz’ora dopo.

Anche altre due palazzine vicine hanno riportato danni. L’area è stata chiusa al traffico e gli appartamenti circostanti, compresi quelli di via Capo Passero, sono stati evacuati. È stato inoltre sgomberato il centro dell’Opera diocesana di assistenza, che accoglie anziani in via Gualandi. Sul posto sono presenti polizia, militari e ambulanze.

“Stiamo attivando tutte le risorse speciali necessarie e disponibili in regione. Sul posto vi sono squadre di ricerca e soccorso e cinofili”, affermano i vigili del fuoco. Parole che non escludono la presenza di persone sotto le macerie anche se al momento non ci sono conferme ufficiali.



La strada era già stata chiusa al traffico veicolare in serata, mentre i Nuclei Speciali NBCR dei Vigili del fuoco erano impegnati, insieme a due squadre dell’azienda del gas, nella ricerca dell’origine della perdita. Ora, tutti gli accessi a via Galermo, a Catania, dove si è verificata l’esplosione, sono stati bloccati.