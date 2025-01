Esplosione in una villetta a Costa Sant'Abramo: quattro feriti, si indaga sul...

Una fuga di gas, le cui cause sono ancora in fase di indagine, avrebbe preceduto l’esplosione all’interno della villetta. L’incidente è avvenuto questo pomeriggio, poco prima delle 16, a Costa Sant’Abramo, frazione di Castelverde, in provincia di Cremona. Il bilancio provvisorio parla di quattro feriti.

Esplosione in una villetta a Costa Sant’Abramo: bilancio di quattro feriti

Nonostante la violenza dell’esplosione e i danni ingenti, fortunatamente nessuno è rimasto gravemente ferito. L’abitazione coinvolta è stata dichiarata inagibile dai vigili del fuoco. Gli inquirenti non nascondono che i residenti abbiano avuto una sorte fortunata, definendo l’accaduto quasi un miracolo.

Due dei quattro occupanti sono stati trasportati in ospedale in condizioni non gravi. Le altre persone presenti al momento dell’esplosione si trovavano al piano superiore e sono riuscite a salvarsi con lievi ferite.

Esplosione in una villetta a Costa Sant’Abramo: le indagini

Sembrerebbe che l’esplosione sia stata causata dalla caldaia, a seguito di una fuga di gas. Il forte rumore ha generato grande paura e i frammenti di vetro avrebbero invaso la strada circostante.

I carabinieri e la polizia locale sono sul luogo dell’incidente per effettuare i rilievi, mentre il sindaco di Castelverde, Graziella Locci, sta organizzando assistenza e supporto logistico per la famiglia coinvolta.