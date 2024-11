L'incidente stradale si è verificato all’altezza dello svincolo per Squillace in direzione Soverato, in provincia di Catanzaro

Un incidente stradale è avvenuto nel territorio di Squillace, in provincia di Catanzaro, e ha provocato un morto e due feriti gravi. Lo scontro si è verificato nel nuovo tratto della statale 106.

Incidente stradale a Catanzaro: morta una donna

Il gravissimo incidente stradale si è verificato all’altezza dello svincolo per Squillace in direzione Soverato.

La vittima, deceduta sul colpo, è una donna di 43 anni ed era al volante di una Fiat Panda. La sua auto si è scontrata, per cause ancora da chiarire, con una Ford Focus, a bordo della quale viaggiavano i due feriti, attualmente ricoverati in gravi condizioni presso l’ospedale di Catanzaro.

La donna deceduta, come riportato da Qui Cosenza, è Assunta Migliazza, residente a Girifalco in provincia di Catanzaro. Era sposata con un imprenditore nel settore dei supermercati, dove anche lei lavorava come cassiera. Lascia tre figlie.

Le indagini dopo l’incidente a Catanzaro

Sul posto i vigili del fuoco del Comando di Catanzaro, la polizia stradale per i rilievi del caso e il personale Anas per il ripristino delle normali condizioni di sicurezza della sede stradale.

Le indagini sulle circostanze dell’incidente mortale sono ancora in corso. Al momento, non è stata chiarita la dinamica dello scontro.