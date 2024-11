Un uomo di 34 anni ha perso la vita in un incidente stradale avvenuto lungo la provinciale 77, all’altezza di Cerignola, in provincia di Foggia, dopo che la sua auto si è scontrata con un camion. Il drammatico scontro all’alba di oggi, sabato 2 novembre.

Incidente tra auto e camion a Foggia: morto un uomo

L’incidente mortale si sarebbe verificato questa mattina alle 6.30 sulla strada provinciale 77, vicino a Cerignola nel Foggiano. L’uomo era alla guida di un’automobile quando, per cause ancora da accertare, si è scontrato con un mezzo pesante.

È deceduto sul colpo il conducente 34enne, residente a Manfredonia, alla guida di una Bmw 216. Secondo quanto riportato da Radio Norba, si tratterebbe di Angelo Ognissanti, responsabile di un supermercato di una nota catena. Ferito, invece, l’autista del camion trasportato al Policlinico Riuniti di Foggia.

Le indagini dopo l’incidente stradale a Foggia

L’auto, condotta dal giovane pugliese, procedeva lungo la SP77 in direzione Manfredonia quando, per cause ancora in fase di accertamento, avrebbe invaso la corsia opposta. Tuttavia, le indagini in merito allo scontro sono ancora al vaglio degli inquirenti. Le forze dell’ordine stanno indagando per stabilire l’esatta dinamica dell’incidente.

Sul luogo del violento impatto sono giunti i Vigili del fuoco e i Carabinieri. I Vigili del Fuoco, del Distaccamento di Cerignola, hanno provveduto ad estrarre il corpo senza vita dell’uomo.