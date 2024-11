Un bambino di quattro anni è morto all’ospedale Regina Margherita di Torino a causa delle gravi ferite riportate dopo l’incidente stradale avvenuto nella notte a Trivero, in provincia di Biella.

Incidente stradale a Trivero: intera famiglia coinvolta nello scontro

Il bambino si trovava a bordo dell’auto guidata dal padre di 47 anni. Stando alle prime ricostruzioni, la vettura sarebbe uscita di strada autonomamente per ragioni ancora da chiarire.

A bordo del veicolo erano presenti anche le due sorelle, di 9 e 11 anni, e la madre di 41, probabilmente incinta secondo le prime indiscrezioni, rimaste lievemente ferite.

Le condizioni del piccolo, invece, si sono rivelate gravissime; trasportato d’urgenza a Torino con l’elisoccorso, è giunto in ospedale già in arresto cardiaco per cui i medici non hanno potuto fare niente per evitare il tragico epilogo.

Le indagini dopo l’incidente mortale a Trivero

Il padre del piccolo sarebbe risultato negativo a tutti gli accertamenti per il consumo di alcol o di stupefacenti. L’ipotesi al vaglio dei carabinieri di Cossato è che il bimbo, al momento dell’impatto, si trovasse in braccio alla madre.

Sul posto, oltre ai Vigili del Fuoco e ai sanitari del 118, anche i Carabinieri per la raccolta dei rilievi.

Il cordoglio della comunità di Trivero

L’intera comunità di Trivero è scossa dal tragico evento e si stringe attorno alla famiglia per la perdita del piccolo.