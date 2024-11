Incidente in Versilia, scontro tra auto e moto: 54enne in elicottero a Cisanello

Un grave incidente stradale è avvenuto la scorsa notte in Versilia, provocando il ricovero di un uomo di 54 anni, che avrebbe subito numerosi traumi, tra cui l’amputazione di un arto inferiore.

L’incidente nella notte in Versilia

L’uomo, residente nella zona, si trovava in sella ad una moto quando, poco dopo le 3 di questa notte, si è scontrato con un’auto in via Alpi Apuane a Querceta, nel comune di Seravezza.

Sul posto, oltre ai sanitari, è intervenuta anche la polizia di Forte dei Marmi. La polizia è stata allertata immediatamente, così come i medici del 118 che sono arrivati sul posto per fornire le prime cure al centauro.

Nel frattempo, sono intervenuti anche i carabinieri per fare chiarezza sulla tragedia e per le indagini di rito.

Le condizioni di salute del 54enne ferito nell’incidente in Versilia

Le indagini sulle circostanze dell’incidente sono ancora in corso. Al momento, non è stata chiarita la dinamica dello scontro.

Ciò che è certo è che ad avere la peggio è stato l’uomo che guidava il mezzo a due ruote. Il 54enne, infatti, sarebbe caduto rovinosamente sull’asfalto provocandosi gravi ferite. Nel violento impatto avrebbe riportato numerosi traumi fra cui l’amputazione di un arto inferiore.

Il ferito è stato trasportato in condizioni critiche all’ospedale di Cisanello tramite l’elisoccorso regionale Pegaso.