Il gravissimo incidente stradale è avvenuto nel corso della giornata di ieri sulla strada statale 188, nel territorio di Corleone. Ad avere la peggio è stato Giuseppe Graziano, un giovane di sol 22 anni, che ha persola vita dopo che la sua moto si è schiantata ad alta velocità contro un trattore.

Corleone, incidente tra moto e trattore: morto 22enne

Al momento, la dinamica dello scontro è ancora tutta da verificare, ma secondo quanto appreso, l’incidente potrebbe essere avvenuto a causa della nota scarsa visibilità della statale 188. L’arteria di Corleone è già stata teatro in passato di tanti incidenti pericolosi. Questo, però, si è rivelato fatale per Giuseppe Graziano. Il 22enne, figlio di un impiegato comunale siciliano, era molto noto in città. Parenti e amici sono rimasti scioccati dalla notizia del suo incidente.

Corleone, incidente tra moto e trattore: cosa è successo

Le autorità stanno attualmente indagando sulle responsabilità dei guidatori dei due mezzi. Al momento, si sa solamente che la moto di Graziano è andata a schiantarsi contro il trattore vicino alla Corleonese Agrigentina. La strada è stata poi chiusa all’altezza del km 28 per consentire le operazioni di soccorso e i rilievi necessari.