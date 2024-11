Il dramma di Aurora Tila

Il 25 ottobre scorso, la comunità di Piacenza è stata scossa da un evento tragico: la morte di Aurora Tila, una ragazza di soli 13 anni, precipitata dal settimo piano della sua abitazione. Questo dramma ha sollevato interrogativi e ha portato a un’indagine che ha visto coinvolto il suo ex fidanzato, un ragazzo di 15 anni, attualmente accusato di omicidio. La sorella di Aurora, Viktoria Tila, ha deciso di rompere il silenzio e raccontare la sua verità in un’intervista con Gianluigi Nuzzi, conduttore di “Quarto Grado”.

La testimonianza di Viktoria Tila

Viktoria ha espresso il suo profondo dolore e incredulità riguardo alla morte della sorella. “Ho capito subito che non era stata lei, che non avrebbe mai fatto una cosa del genere”, ha dichiarato, sottolineando il rispetto per la vita che caratterizzava Aurora. La giovane era descritta come una persona piena di vita, con sogni e aspirazioni, tra cui quello di diventare psicologa per aiutare gli altri. La sorella ha anche rivelato che il fidanzato di Aurora mostrava comportamenti sempre più ossessivi nei suoi confronti, un aspetto che ha sollevato ulteriori preoccupazioni.

Un comportamento preoccupante

Viktoria ha descritto il comportamento del ragazzo come “strano” e ha notato un peggioramento nel tempo. Queste rivelazioni hanno portato a interrogativi su cosa possa essere realmente accaduto nei giorni precedenti alla tragedia. La sorella ha ricordato Aurora come una “piccola principessa”, con capelli biondi e occhi chiari, un’immagine che contrasta con la brutalità della situazione attuale. La comunità è in lutto e cerca risposte, mentre le indagini continuano a svelare dettagli inquietanti su una relazione che, apparentemente, nascondeva ombre profonde.