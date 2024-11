Un 19enne è stato raggiunto, nelle scorse ore, al petto da un colpo di arma da fuoco. Il ragazzo è spirato dopo essere stato colpito dal proiettile in piazza a Napoli, anche un suo coetaneo è rimasto ferito.

Napoli, 19enne ucciso durante una lite: colpito al petto da un proiettile

Una tremenda lite fra due gruppi di giovani, si è risolta nel peggiore dei modi in piazza Raffaele Capasso, a San Sebastiano al Vesuvio, in provincia di Napoli. Lo scontro è avvenuto nel cuore della notte e ha avuto delle conseguenze gravissime. Un ragazzo di 19 anni, infatti, è stato colpito da un colpo di pistola esploso da un altro giovane che non conosceva. Il ragazzino, incensurato, è stato trasferito rapidamente al pronto soccorso dell’ospedale del Mare. Niente da fare, però, per lui: nonostante il pronto intervento dei medici, il ragazzo è morto nella notte.

Napoli, 19enne ucciso durante una lite: un ferito

I carabinieri stanno ora indagando su quanto successo. In base a quanto si è scoperto, pare che anche un altro giovane, coetaneo del ragazzo ucciso dal colpo di arma da fuoco, sarebbe rimasto ferito gravemente.