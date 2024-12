Catanzaro, scontro tra due auto nella notte: morto ragazzo di 15 anni

Un pericoloso incidente stradale è avvenuto nel cuore della notte in località Piterà, non lontano da Catanzaro, in Calbria. Due automobili, un’Audi e una Lancia Y, si sono scontrate frontalmente. Ad avere la peggio è stato un giovane di 15 anni, che viaggiava sulla seconda automobile: il ragazzo ha perso la vita.

Catanzaro, scontro tra due auto: morto un giovane

L’esatta dinamica dello scontro tra le due automobili è ancora da chiarire, ma secondo quanto si apprende, si sarebbe trattato di uno scontro frontale avvenuto in località Piterà a Catanzaro al sulla SS109 della Sila, dovuto probabilmente alla distrazione di uno dei due conducenti. Sulle automobili erano distribuiti 7 ragazzi, tutti di età giovanissima. Ad avere la peggio è stato il 15enne presente sulla Lancia Y: per lui non c’è stato nulla da fare.

Catanzaro, scontro tra due auto: i soccorsi

Nonostante il pronto intervento da parte dei sanitari, il 15enne non ha avuto modo di essere salvato: troppo gravi le ferite riportate nello scontro. Il minorenne è morto sul colpo. Feriti gli altri 6 ragazzi che viaggiavano tra le due automobili, grave soprattutto il conducente dell’Audi. I vigili del fuoco che sono giunti sul luogo del sinistro hanno provveduto ad estrarre i corpi dalle vetture e a mettere in sicurezza la zona, i medici hanno trasferito in ospedale i feriti.