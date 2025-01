I genitori della giornalista italiana Cecilia Sala, al momento detenuta in Iran, avrebbero lanciato un appello per chiedere silenzio stampa ed evitare di compromettere gli sforzi diplomatici in corso. “La fase a cui siamo arrivati – si legge nel messaggio dei genitori – è molto delicata e la sensazione è che il grande dibattito mediatico su ciò che si può o si dovrebbe fare rischi di allungare i tempi e di rendere più complicata e lontana una soluzione.

I genitori di Cecilia Sala chiedono il silenzio stampa

Per questo abbiamo deciso di astenerci da commenti e dichiarazioni e ci appelliamo agli organi di informazione chiedendo il silenzio stampa. Saremo grati per il senso di responsabilità che ognuno vorrà mostrare nell’evitare di divulgare notizie sensibili e delicate”. Nel frattempo, fonti informate riferiscono che proseguono le interlocuzioni tra il governo italiano e le autorità statunitensi. Anche nella giornata di ieri sarebbero avvenuti confronti e scambi di informazioni, durante il vertice di governo a Palazzo Chigi sul caso della giornalista italiana. Giorni fa Teheran avrebbe proposto uno scambio di prigionieri con Cecilia Sala, domandando il rientro nel proprio Paese di Mohammad Abedini, ingegnere iraniano 38enne detenuto a Malpensa, sul quale vi sarebbe un mandato internazionale di cattura diffuso dagli Usa.

La situazione di Abedini

Per il prossimo 15 gennaio è stata fissata dalla corte d’appello di Milano l’udienza per discutere in merito alla richiesta degli arresti domiciliari avanzata dalla difesa di Abedini, detenuto in Italia dal 16 dicembre scorso, anche se l’istanza ha parere negativo da parte della Procura generale di Milano. “Pregherò per lei e per me“, avrebbe riferito Abetini ad Alfredo De Francesco, il suo avvocato, a seguito del colloquio in carcere di stamattina, dove Abedini, preoccupato per la sua famiglia, avrebbe chiesto notizie anche in merito a Cecilia Sala. Sul caso della reporteritaliana, l’ambasciatrice italiana in Iran, Paola Amadei, sarebbe stata inoltre ricevuta dal ministero degli Esteri di Teheran, secondo quanto appreso.