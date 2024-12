Un anniversario significativo per il Molise

Il , la Regione Molise celebra un traguardo importante: i sessant’anni di autonomia. Questo anniversario non è solo un momento di festa, ma anche un’opportunità per riflettere sul percorso compiuto e sulle sfide future. L’evento si svolgerà presso l’auditorium della Fondazione ‘Molise Cultura’ di Campobasso, a partire dalle ore 17.30, e rappresenta il culmine di una serie di iniziative organizzate dalla presidenza del Consiglio regionale.

Programma dell’evento

La serata avrà inizio con la proiezione del video intitolato ‘Tra memoria e futuro, il cuore delle celebrazioni’, un’opera che mira a raccontare la storia e l’evoluzione della Regione Molise attraverso le testimonianze di chi ha vissuto in prima persona questi sessant’anni. A seguire, un live talk dal titolo ‘Sessant’anni di autonomia: memorie e prospettive’, che vedrà la partecipazione di figure di spicco come il Presidente del Consiglio regionale, Quintino Pallante, e il Governatore Francesco Roberti. Questo dibattito offrirà uno spazio di confronto sulle esperienze passate e sulle prospettive future della regione.

Riconoscimenti e borse di studio

Al termine dell’incontro, si svolgerà la cerimonia di consegna delle onorificenze di ‘Ambasciatore del Molise nel Mondo’, un riconoscimento che celebra coloro che hanno contribuito a promuovere l’immagine della regione all’estero. Inoltre, verranno assegnate borse di studio dell’Accademia Britannica, un’iniziativa che sottolinea l’importanza della formazione e della cultura per il futuro del Molise. Questi riconoscimenti rappresentano un modo per onorare il passato e investire nel futuro, creando opportunità per le nuove generazioni.

Un futuro da costruire insieme

La celebrazione dei sessant’anni di autonomia è un momento di grande significato per tutti i molisani. È un’occasione per riunirsi e riflettere su quanto è stato fatto e su quanto ancora resta da fare. La Regione Molise, con la sua ricca storia e le sue tradizioni, continua a guardare avanti, cercando di affrontare le sfide del presente e costruire un futuro migliore per tutti i suoi cittadini. L’evento del 27 dicembre rappresenta un passo importante in questo percorso, un momento di unità e di speranza per il futuro.