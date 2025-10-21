Roma, 21 ott. (Adnkronos) – "Oggi questo mondo civico in Italia è oltre il 10%, quanto precisamente non lo so ma basta vedere i dati: a Napoli le liste civiche collegate a Manfredi hanno più consiglieri comunali del Pd". Così l’assessore ai Grandi Eventi di Roma ed esponente di Progetto civico Italia Alessandro Onorato, a Un Giorno da Pecora su Rai Radio1.
Centrosinistra: Onorato, 'oggi mondo civico in Italia è oltre il 10%'
