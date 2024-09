Chiara è stata posta agli arresti domiciliari a seguito della morte di neonati a Traversetolo.

La 22enne Chiara è agli arresti domiciliari in una comunità protetta, accusata di aver ucciso intenzionalmente uno dei suoi due neonati e poi eliminato i corpi. L'accusa è stata avvalorata dal ritrovamento dei resti del secondo bambino nel giardino della sua casa a Traversetolo, nel Parmense. Secondo il procuratore, aveva già deciso che il bambino non avrebbe vissuto.

