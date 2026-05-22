Chiara Ferragni, la dedica al fidanzato José per il compleanno: "Bellissimo colombiano"

(Adnkronos) - "Buon compleanno bellissimo colombiano". Così Chiara Ferragni ufficializza sui social la relazione con il nuovo fidanzato José Hernandez che ieri ha compiuto 36 anni. Nel video condiviso sui social dall'imprenditrice digitale, il fidanzato soffia e spegne le candeline usate sulla ...

(Adnkronos) – “Buon compleanno bellissimo colombiano”. Così Chiara Ferragni ufficializza sui social la relazione con il nuovo fidanzato José Hernandez che ieri ha compiuto 36 anni.

Nel video condiviso sui social dall’imprenditrice digitale, il fidanzato soffia e spegne le candeline usate sulla torta di compleanno. E a corredo la dedica, scritta in spagnolo con un cuoricino rosso accanto.

L’influencer era stata paparazzata a Milano insieme a José Hernandez, che secondo le prime indiscrezioni, sarebbe un manager colombiano ma residente da diversi anni in Italia. Nelle foto i due erano stati pizzicati mano nella mano, e con loro c’era la madre di Ferragni, Marina Di Guardo. I due si sarebbero conosciuti nel 2025 durante un viaggio di Ferragni in Colombia a Natale.

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