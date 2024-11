Secondo le ultime indiscrezioni, pubblicate oggi su Settimanale Giallo, pare che Chiara Petrolini abbia ammesso, seppur involontariamente ai pm un particolare decisivo sul caso dei neonati sepolti in giardino nella villa di Traversetolo.

Chiara Petrolini, la confessione involontaria ai pm

Settimanale Giallo riporta oggi le parole, già scritte dai magistrati durante la richiesta di carcerazione, pronunciate da Chiara Petrolini. “Mi sono accorta che non gli batteva più il cuore” – dice la 22enne riferendosi al secondo dei due neonati sepolti in giardino. Secondo queste dichiarazioni emerge l’evidenza che la Petrolini si fosse accorta della sua vitalità. “Chiara ha confessato, involontariamente, di essersi resa conto della vitalità del bambino, tanto che ammetteva che non gli batteva più il cuore” – si legge nel periodico.

Chiara Petrolini, i neonati sepolti in giardino

In riferimento al primo bambino, invece, la Petrolini racconta: “Ho provato a scuoterlo per vedere se respirava ma era morto, allora mi è passato per la testa di metterlo in giardino. La buca l’ho fatta io con le mie mani“. In questo caso, però, è ancora più difficile risalire alla verità, perché del piccolo corpo ormai rimangono solo le ossa.