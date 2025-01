Cicloni nordafricani in Italia: maltempo e mareggiate in arrivo

Introduzione ai cicloni nordafricani

Negli ultimi giorni, l’Italia è stata colpita da due cicloni provenienti dal Nordafrica, causando un significativo deterioramento delle condizioni meteorologiche. Questi fenomeni atmosferici stanno portando con sé forti venti, piogge intense e mareggiate che minacciano le coste italiane. La situazione è particolarmente critica, con previsioni di maltempo che si estendono a gran parte del territorio nazionale.

Impatto del primo ciclone

Il primo ciclone, attualmente in movimento verso nord, ha già iniziato a manifestare i suoi effetti, con precipitazioni a carattere di rovescio o temporale che interessano principalmente la Sardegna, la Calabria e la Puglia. Secondo le stime del meteorologo Mattia Gussoni, le condizioni meteorologiche continueranno a deteriorarsi, con fenomeni intensi previsti soprattutto in Calabria e nella Sardegna orientale. Questo maltempo è alimentato da un flusso caldo e umido che si estende dal Senegal fino al Tirreno, creando un ambiente favorevole per la formazione di temporali.

Il secondo ciclone in arrivo

Un secondo ciclone è atteso per lunedì, proveniente dalla Libia, e si prevede che porterà ulteriori disagi. La presenza di un ‘Rex Block’, un’area di alta pressione che ostacola il normale spostamento delle perturbazioni, contribuirà a mantenere il maltempo sul Mediterraneo Centrale fino a martedì. Questo blocco atmosferico non solo intrappola le perturbazioni, ma intensifica anche i venti, con mari molto agitati e onde che potrebbero raggiungere altezze di 6-7 metri, specialmente nello Ionio e attorno alla Sardegna.

Previsioni per il fine settimana

Le previsioni per il fine settimana indicano un peggioramento delle condizioni meteorologiche. Sabato 18, il Nord Italia inizierà con cieli soleggiati, ma la situazione cambierà rapidamente con l’arrivo di piogge nel pomeriggio. Al Centro, il maltempo sarà già presente in Sardegna, mentre al Sud si prevedono forti piogge dalla Calabria verso la Basilicata e la Puglia. Domenica 19, il maltempo si intensificherà ulteriormente, con cieli coperti e piogge diffuse in tutto il paese.

Prospettive future

La tendenza per i giorni successivi mostra un graduale miglioramento a partire da martedì pomeriggio, ma è previsto l’arrivo di una nuova perturbazione atlantica da mercoledì sera, che potrebbe riportare maltempo e instabilità. Gli esperti raccomandano di prestare attenzione alle allerte meteo e di adottare misure di sicurezza, soprattutto per chi vive nelle aree costiere e montane, dove i rischi di frane e allagamenti sono elevati.