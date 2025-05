Cimici a maggio: i nascondigli segreti

Gli insetti come le cimici tendono a nascondersi in vari anfratti per poi uscire allo scoperto.

Il mese di maggio, a causa delle temperature e del clima non adatto, vede la presenza nuovamente in casa delle cimici che si possono stanare imparando a conoscere i loro nascondigli che qui scopriamo.

Cimici a maggio

In questo periodo, in cui nonostante il mese di maggio, a causa della pioggia, delle temperature basse e anche dell’aria fredda, ecco che sono tornate nuovamente le cimici a invadere l’abitazione. Conoscere i loro nascondigli segreti equivale sicuramente a capire dove possono trovarsi.

Negli anfratti più oscuri e impensabili della casa si trovano questi insetti. Proprio nei luoghi più scuri come le cantine o i garage, ecco che sostano per tutta la stagione invernale per poi uscire allo scoperto verso il mese di maggio quando si comincia a prepararsi per la prova costume.

Trovare le cimici è molto semplice e uno dei metodi per scovarle è ascoltare attentamente il ronzio che emettono nel momento in cui si muovono o quando cominciano ad avvertire la presenza umana. Non sono dannose ma possono causare danni alla vegetazione e alle piante dal momento che ne nutrono.

Cimici a maggio: dove trovarle

Per capire dove sono le cimici, oltre al ronzio che emettono, bisogna anche sapere che ci sono dei luoghi dove risulta molto più facile trovarle. gli angoli di casa ma anche le zone dietro i mobili e ai comodini oppure dietro le tende sono solo alcuni dei loro nascondigli preferiti.

I battiscopa, le sporgenze ma anche gli stipiti delle porte sono luoghi dove questi insetti si annidano facilmente. Le crepe dei muri insieme alle fessure di legno sono ulteriori luoghi in cui si posizionano. Le prese elettriche ma anche le cuciture dei materassi o dei divani sono angoli che amano particolarmente.

sebbene non siano da ritenere dannose, è bene conoscere alcuni rimedi per tenere alla larga le cimici dalla casa e dal giardino. Le zanzariere ma anche rimedi naturali come l’aglio, la menta piperita, la lavanda o l’erba gatta costituiscono degli ottimi alleati per questi insetti che non tollerano questi odori per cui se ne allontanano.

Cimici di maggio: repellente

Per combattere le cimici, si consigli, oltre ai tanti rimedi e soluzioni fornite, anche l’uso di un repellente naturale. Una soluzione come Ecopest Home è particolarmente efficace in quanto distante dai soliti insetticidi e pesticidi in commercio. Una formula naturale che consigliano i consumatori.

Un repellente o meglio dispositivo tecnologico che, sfruttando l’interferenza magnetica e gli ultrasuoni, permette di cacciare questi insetti da casa. Agisce su una superficie di circa 250 metri quadrati impedendo a ogni insetto, che siano le mosche, le formiche, le vespe, i pesciolini d’argento o i roditori di avvicinarsi a casa.

Non presenta nessun effetto collaterale in quanto naturale e privo di controindicazioni. Una formula naturale che dona sollievo e un ambiente gradevole per gli esseri umani e animali domestici. Si consiglia infatti di lasciarlo acceso h24 7 giorni su 7 per ottenere ogni possibile beneficio. Con questo repellente non si sarà più disturbati da nessun insetto o parassita.

Ecologico, quindi non dannoso. Non disturba poiché silenzioso e non è causa di litigio per il vicinato proprio per le sue caratteristiche.

Per chi volesse ordinarlo, può cliccare qui o sulla seguente immagine

L’ordine di una formula quale Ecopest Home è ammessa soltanto tramite il sito ufficiale del prodotto non tramite negozi fisici o siti di e-commerce. L’utente interessato compila il modulo con i dati personali per poi essere contattato dall’operatore per la conferma dei dati e l’evasione dell’ordine. Ha un costo di 49.90€ per due confezioni da pagare con Paypal, carta di credito o contanti al corriere.