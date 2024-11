Infestazione cimici dei letti: come avviene

Ci sono parassiti che possono causare segni e punture di cui ci si accorge solo in un secondo momento. Sono i segni lasciati da un’infestazione cimici dei letti che agiscono durante la notte nutrendosi di sangue umano. Scopriamo come impedire questa invasione nelle stanze di casa e i rimedi adatti per sconfiggerle.

Infestazione cimici dei letti

Con il termine di cimici dei letti si fa riferimento a degli insetti molto piccoli la cui puntura, in alcuni casi, rischia di provocare reazioni fastidiose e noiose. Bisogna fare particolare attenzione dal momento che un’infestazione cimici dei letti può essere sempre presente e quindi è fondamentale la massima protezione onde evitare che succeda.

Sono parassiti davvero molto piccoli che si nutrono sia del sangue umano, ma anche di altri animali in modo da poter sopravvivere. Tra le più comuni e presenti negli ambienti domestici si trovano la specie di cimex lectularis che vive in temperature miti o moderate e la cimex hemipterus che sosta nei climi maggiormente tropicali.

Sono facilmente riconoscibili perché presentano un colore rosso brunastro di dimensioni fino a 7 millimetri e un’infestazione di cimici dei letti è facilmente riconoscibile a causa di alcuni segni che possono lasciare sulle lenzuola, il materasso o anche il letto dove sono solite depositare e sostare per la notte.

Le infestazioni sono molto comuni perché questa specie si nasconde in angoli quali crepe e fessure di cuscini, pareti e materassi per poi agire nella fase notturna. Si muovono piano piano ma tendono a moltiplicarsi rapidamente. Non trasmettono infezioni ma semplicemente rossori o prurito nella zona colpita delle braccia o gambe.

Infestazione cimici dei letti: sintomi

I sintomi dell’infestazione cimici dei letti ma anche delle punture, quindi dei segni che lasciano su gambe e braccia tendono a variare. Solitamente le punture durano per un periodo che arriva a un massimo di 10 giorni circa. Le punture si presentano con dei fori molto piccoli, macchie violacee o rosse e pruriginose.

Le punture sono alquanto pruriginose ma non indolori e si presentano in modo lineare oppure a grappoli. La cosa importante, in caso di segno lasciato dalla puntura, è di evitare di grattarsi dal momento che si va incontro a una possibile infezione. Per alleviare il prurito, sono raccomandate creme specifiche e adatte.

Per evitare l’infestazione cimici dei letti bisogna provvedere a una buona prevenzione che avviene con uso di mobili in letti metallici o sigillando le crepe e fessure da dove questi esseri giungono in casa invadendola. In occasioni di viaggio, per piacere o lavoro, si raccomanda di ispezionare sia il materasso che la biancheria da letto delle camere proprio perché questi parassiti possono nascondersi qui per poi portarle a casa al ritorno.

Infestazione cimici dei letti: rimedio

Per impedire un’infestazione cimici dei letti bisogna agire tempestivamente con metodi e soluzioni adeguate ma soprattutto efficaci. Una soluzione particolarmente gradita e soprattutto priva di elementi chimici come pesticidi è Ecopest Home, raccomandato dai consumatori, come si legge dalle testimonianze.

Si differenzia da altri repellenti in quanto è un dispositivo a ultrasuoni che questi insetti sono in grado di captare anche a distanza evitando così di raggiungere la casa. L’uso degli ultrasuoni e dell’interferenza magnetica fa sì di avere una casa accogliente e ospitale sia per gli esseri umani, ma anche per gli animali domestici.

Per chi volesse saperne di più, è possibile cliccare qui o sulla seguente immagine

Un repellente elettronico che si aziona semplicemente tenendolo attaccato alla presa di corrente lasciandolo acceso h24 7 giorni su 7 per tenere alla larga ogni parassita: mosche, vespe, zanzare, termiti, formiche, cavallette, ma anche i ragni e persino i roditori. Agisce su una superficie di 250 metri quadrati per una protezione completa.

Adatto anche perché non fastidioso e non è fonte di disturbo. Considerato poi ecologico, quindi dal basso impatto ambientale, ma anche silenzioso.

Si raccomanda l’acquisto di Ecopest Home direttamente dalla pagina ufficiale per garantire l’esclusività e originalità del prodotto riempiendo il form con i dati personali per poi essere contattato dall’operatore che conferma le informazioni inserite procedendo all’evasione. Il dispositivo ha un costo di 49,90€ per due confezioni pagando con Paypal, carta di credito e contanti al corriere.

Disclaimer: su alcuni dei siti linkati negli articoli della sezione Offerte & Consigli, Notizie.it ha un’affiliazione e ottiene una piccola percentuale dei ricavi, senza variazioni dei prezzi.