In un settore dominato dalla produzione in serie, Mimanera (www.mimanerashop.com) si afferma come una realtà distintiva. Nato nel 2010 da un’intuizione creativa in un piccolo garage nei pressi di Cattolica, il brand ha rivoluzionato il modo di concepire le sneakers, trasformandole in calzature artigianali e personalizzate, veri e propri oggetti di design da indossare.

Fin dai primi passi, la filosofia di Mimanera è stata chiara: unire l’artigianalità del Made in Italy con la libertà espressiva della personalizzazione. Da quel primo paio di Converse customizzate, il brand è cresciuto fino a conquistare il mercato internazionale, aprendo nel 2021 uno store monomarca al Mall of Emirates di Dubai. Un’espansione costante, alimentata da creatività, competenza e visione.

Il catalogo digitale dell’e-commerce propone modelli iconici come Birkenstock, Nike Air Force 1, Adidas Samba, Vans Old Skool, Converse e New Balance, affiancati da linee dedicate a occasioni speciali, come le sneaker sposa o le proposte per bambini e neonati.

Ogni modello è realizzato a mano da un team di artigiani esperti, capaci di trasformare una semplice scarpa in un articolo unico. Glitter, Swarovski, borchie, tessuti animalier o laminati, scritte personalizzate e lacci particolari sono solo alcune delle infinite possibilità creative a disposizione del cliente.

Quando ogni dettaglio conta, anche online

Mimanera ha poi lanciato Mimanera Airlines, una collezione che spinge ancora oltre i confini della customizzazione. Non si tratta solo di adattare modelli esistenti, ma di creare sneakers nuove, che fondono esperienza manifatturiera e sperimentazione estetica, in una visione unica e originale, ma sempre rispettosa della tradizione.

Anche la shopping experience riflette l’identità del brand. L’e-commerce è strutturato per offrire un processo d’acquisto rapido e intuitivo, con spedizioni tracciabili e gratuite oltre 150 euro, assistenza clienti disponibile e una vasta scelta di modalità di pagamento sicure: PayPal, carta di credito, bonifico, Postepay, Scalapay e contrassegno.

Chi cerca un’idea regalo può affidarsi alle Gift Card, mentre la sezione Outlet offre diversi modelli a un prezzo speciale, senza rinunciare all’esclusività.

Un manifesto di individualità

Mimanera non si limita a proporre scarpe: crea storie da indossare, progetta accessori che parlano di chi li sceglie, eleva ogni passo a dichiarazione di stile. Le sue sneakers non seguono le regole: le riscrivono. Per questo, chi cerca autenticità, artigianalità e carattere trova in Mimanera non solo un prodotto, ma un’identità.