Consigli e direttive su come riconoscere le competenze più richieste dal mercato del lavoro attuale e inserirle nel proprio Cv in modo da metterle in evidenza.

Il mercato del lavoro di oggi è in continua e veloce evoluzione e richiede molteplici capacità: in particolare, le competenze digitali sono fondamentali per i professionisti del 2025.

Avere competenze digitali aumenta le possibilità di assunzione

In base ai risultati dello studio “Digital economy, technological competencies and the job matching process” realizzato dalla Fondazione Bruno Kessler e dall’Università di Trento, in Italia, Germania e Regno Unito, possedere competenze digitali è molto importante per aumentare le possibilità di lavoro.

La ricerca ha preso in considerazione competenze digitali specifiche essenziali nell’attuale panorama lavorativo, come la raccolta e l’analisi dei Big Data, l’utilizzo di linguaggi di programmazione avanzata e la capacità di gestione di progetti e social media.

Sono state inoltre valutate la competenza nell’uso di piattaforme di cloud computing, le conoscenze di algoritmi e strutture dati e l’intelligenza artificiale, che sta diventando sempre più importante per ottimizzare i processi e prendere decisioni informate.

L’indagine, che ha coinvolto più di 2.000 recruiter e responsabili delle risorse umane dei tre Paesi, ha analizzato quattro profili professionali e tre livelli di competenza digitale: avanzato, intermedio e base.

Lo studio ha messo in luce come le possibilità di assunzione aumentino del 6,7% per le professioni di tipo tecnico e del 7,6% per i ruoli direttivi.

I risultati evidenziano come le competenze digitali influenzino la valutazione dei recruiter, con un incremento del 3% rispetto alla sola laurea.

In sintesi, lo studio ha evidenziato l’importanza delle competenze digitali, rivelando che chi le possiede ha maggiori possibilità di successo, in un mercato del lavoro competitivo

Come presentare le competenze digitali nel Cv in modo efficace?

Per presentare le competenze digitali nel curriculum in modo efficace, il primo passo è di creare una sezione specifica del Cv dove elencarle: questo attira l’attenzione dei responsabili del recruiting e facilita loro la lettura.

È fondamentale descrivere dettagliatamente gli strumenti e software conosciuti, specificando il livello di competenza (avanzato o base),

Inoltre, risulta utile fornire esempi concreti di come queste competenze sono state applicate in situazioni reali, mostrando i risultati ottenuti.

Ecco un esempio che può aiutare chi desidera presentare le competenze digitali nel Cv efficacemente:

Competenze Digitali

Analisi dei Dati : Esperienza nell’uso di strumenti di analisi dei dati come Python (Pandas, NumPy), per l’estrazione, la manipolazione e l’analisi di Big data.

Livello di competenza: Avanzato

Ho utilizzato Python con Pandas per analizzare un dataset di vendite di un ecommerce. Elaborando i dati per identificare le tendenze di acquisto, ho creato un report che ha aumentato le vendite del 15% nel trimestre successivo.

Strumenti di Visualizzazione : Abilità nell’utilizzo di strumenti di visualizzazione come Tableau e Power BI per creare report e dashboard interattivi.

Livello di competenza: Avanzato

Ho creato una dashboard interattiva in Tableau per un’azienda retail, che ha permesso ai manager di monitorare in tempo reale le vendite e le scorte, riducendo i tempi di reporting da giorni a minuti.

Machine Learning e Intelligenza Artificiale : Conoscenza di algoritmi di machine learning con librerie come Scikit-learn e TensorFlow per l’analisi predittiva e la modellazione statistica.

Livello di competenza: Base

In un progetto universitario, ho sviluppato un modello di regressione lineare con Scikit-learn per prevedere i punteggi degli studenti in base a ore di studio e partecipazione, identificando così quelli a rischio di insuccesso.

Altri consigli

Ulteriori indicazioni per affinare la presentazione delle competenze digitali per chi riceve il curriculum possono essere:

Includere eventuali certificazioni conseguite o corsi di formazione pertinenti alle competenze digitali;

Aggiungere le competenze trasversali (soft skills) legate al digitale, come la capacità di problem solving, la comunicazione efficace e la gestione del tempo;

Adattare la sezione delle competenze digitali in base al ruolo per cui ci si sta candidando;

Integrare parole chiave specifiche nel settore o nel ruolo desiderato può aiutare a superare i sistemi di tracciamento dei candidati (ATS) utilizzati dai recruiter;

Considerare l’uso di elementi visivi per rappresentare le competenze , come grafici o diagrammi, che possono rendere la sezione più accattivante e facilmente leggibile.

Seguendo questi suggerimenti, è possibile creare una sezione di competenze digitali nel curriculum completa, efficace e persuasiva, per valorizzare la propria capacità professionale nello scenario lavorativo attuale catturando l’attenzione dei recruiter.