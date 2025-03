Intelligenza Artificiale nel 2025: le innovazioni più sorprendenti e il loro impatto

Ci sono tantissimi settori, infatti, che sono stati a dir poco rivoluzionati per via dell’utilizzo dell’IA, la quale è sempre più un tema di dibattito anche negli ambiti politici nazionali. Andiamo a scoprire insieme quali sono questi settori e in che modo l’Intelligenza Artificiale sta ridefinendo processi, servizi e dinamiche di mercato.



Logica e Distribuzione



Quello della logica e distribuzione è un settore che muove una quantità di denaro gigantesca. Gestire miliardi di prodotti e merci nella rete di spedizione non è di certo un compito facile, le sole capacità umane non riescono a contenere una mole di lavoro simile. Per questo motivo in quest’ambito sono tante le soluzioni relative all’Intelligenza Artificiale che sono state adottate, basti pensare al fatto che sono stati raggiunti dei livelli altissimi di ottimizzazione nella logistica, nella produzione, nello stoccaggio e nella consegna. Prima, infatti, processi di questo tipo risultavano essere molto più lenti e meno efficienti.



Casinò online



L’Intelligenza Artificiale gioca un ruolo sempre più importante anche nella sicurezza del gioco online, aspetto fondamentale soprattutto per chi sceglie di giocare con denaro reale. Nei casinò digitali misure avanzate di protezione garantiscono transazioni sicure, tutela dei dati personali e un ambiente di gioco affidabile. Per questa ragione quando si sceglie di giocare ad un gioco casinò come ad esempio la roulette, è essenziale scegliere uno tra i migliori siti roulette online, come quelli confrontati nella pagina linkata poc’anzi; portali selezionati che offrono elevati standard di sicurezza, licenze regolari e strumenti di gioco responsabile. Affidarsi a piattaforme certificate permette di godere di un’esperienza di gioco trasparente e protetta.



Advertising e Retail



L’IA all’interno del settore advertising e retail viene alimentata dai dati personali e dalle ricerche degli utenti su Internet. In questo senso, l’Intelligenza Artificiale viene chiamata in causa per personalizzare e targettizzare il più possibile tutte le offerte visualizzate sui social media e nei siti e-commerce, come ad esempio Amazon. In base alle preferenze del cliente, vengono infatti proposti determinati risultati piuttosto che altri.



Healthcare



Grandi investimenti per quanto concerne l’Intelligenza Artificiale sono stati effettuati anche e soprattutto nel settore della salute, cresciuto tantissimo sotto questo punto di vista negli ultimi anni. Si sono mosse in questa direzione sia le piccole startup che le grandissime aziende dell’industria tech quali Google e IBM. Tra i benefici principali apportati da queste soluzioni ritroviamo la diminuzione del tasso di mortalità, la creazione di algoritmi predittivi in grado di prevedere determinate patologie, la riduzione dei costi per il servizio sanitario nazionale ed una maggiore aderenza alla terapia da parte dei pazienti. A tal proposito le innovazioni entrate in gioco di recente sono state diverse: lo sviluppo di Chatbot, applicazioni a sostegno del paziente e la creazione di robot per gli interventi chirurgici.



Video Online e Streaming



Tornando alla personalizzazione dell’esperienza dell’utente, anche piattaforme del mondo dell’intrattenimento come Netflix e YouTube hanno fatto ricorso all’utilizzo dell’Intelligenza Artificiale, tenendo traccia degli interessi dei propri utenti ed offrendo loro dei contenuti in linea con le loro ricerche. Con il passare del tempo, quindi, vengono realizzati dei contenuti direttamente connessi con il profilo. Mentre in passato a pesare erano in particolar modo i video visualizzati, oggi gli algoritmi danno maggiore importanza al tempo di visualizzazione.



Insomma, anche il 2025 sarà sicuramente l’anno dell’IA generativa e predittiva. Non a caso, secondo quanto riportato da uno studio effettuato dal Thomson Reuters Institute condotto su circa 2mila aziende globali ed oltre 300 organizzazioni governative, nel corso di quest’anno ogni lavoratore si libererà di più o meno 200 ore lavorative. A questo viene accompagnata anche l’analisi portata avanti da Sace, secondo la quale nei prossimi 5 anni ci sarà un aumento della produttività dell’1,3% per tutti quei settori che continueranno a ricorrere all’Intelligenza Artificiale.