Cimici dei letti: come limitare l'accesso in casa

Cimici dei letti: come limitare l'accesso in casa

Per limitare l'ingresso alle cimici dei letti bisogna trovare accorgimenti validi in modo da non farle entrare in casa.

Ci sono insetti che riescono a infilarsi ovunque causando panico e anche segni per le loro punture. Sono le cimici dei letti presenti in casa che agiscono soltanto la notte. Sapere dove si trovano, il modo in cui agiscono è fondamentale per evitarle e impedire una possibile invasione.

Cimici dei letti

Non si trovano soltanto le specie verdi, la più comune o l’asiatica, ma anche le cimici dei letti sono in misura massiccia in determinati periodi dell’anno. Si tratta di insetti dalla forma ovale e dal colore marrone che possono essere una fonte di preoccupazione per diverse famiglie, soprattutto la notte quando agiscono maggiormente.

Sono parassiti che tendono ad agire soprattutto la notte nutrendosi del sangue umano e provocando così reazioni di fastidio come il prurito. Capire i modi in cui possono agire, ma anche prevenire il loro comportamento sicuramente aiuta a limitare la loro presenza in casa e nelle stanze da letto in particolar modo.

Per riconoscere un’invasione delle cimici dei letti bisogna, prima di tutto, verificare i vari segni che lasciano sulle gambe o le braccia. Oltre alle punture sulla pelle, sono anche facilmente distinguibili dalle macchie di colore nero o rosso che possono comparire sulle lenzuola dove trascorrono la maggior parte del tempo.

La prevenzione e la consapevolezza sono le prime cose da fare quando ci si trova di fronte a questi insetti in quanto sapere come agire è la prima cosa da fare così come trovare i rimedi e le soluzioni adeguate per allontanarle.

Cimici dei letti: da dove arrivano

Conoscere le cimici dei letti è sufficiente per stanarle e quindi impedirne l’accesso, ma anche al tempo stesso capire da dove arrivano in modo da controllare meglio alcuni ambienti. I bagagli sono una delle maggiori vie d’accesso, soprattutto durante i viaggi, può capitare di ritrovarsi in hotel dove questi insetti si nascondono.

Possono poi entrare in casa dai vestiti dal momento che si aggrappano alle fibre dei tessuti in modo da rendere il loro spostamento molto più facile. L’acquisto di abbigliamento usato può essere sicuramente la fonte principale. In tal caso, è bene controllare ogni capo proprio per evitare una loro infestazione in casa.

I mobili usati, ma anche alcuni animali domestici, specie se trascorrono fuori molto tempo, possono essere da tramite per le cimici dei letti che così entrano in casa in modo tranquillo senza essere notate. Si consiglia di fare attenzione al pelo degli animali domestici e alle loro cucce per verificare se qualche specie può aggirarsi nei dintorni.

Essendo poi parassiti molto piccoli, si possono spostare da un’area all’altra attraverso fessure, prese elettriche in modo da spostarsi da una zona all’altra. Mantenere la casa controllata ispezionando attentamente i letti, i capi, i vestiti sicuramente aiuta a impedire che questi insetti possano accedere ed evitare così l’ingresso.

Cimici dei letti: miglior rimedio

ci sono rimedi e soluzioni che risultano particolarmente efficaci. Una soluzione come Ecopest Home è indicata anche perché si tratta di un rimedio diverso dai soliti. Un dispositivo che è un’alternativa all’uso di pesticidi e di insetticidi che risultano dannosi.

Questo dispositivo all’avanguardia e tecnologico, sfrutta la presenza dell’interferenza magnetica e degli ultrasuoni che questi insetti sono in grado di captare evitando così che entrino e facendo in modo che si allontanino. una formula dalle dimensioni minime e compatte adatte per ogni angolo esterno e interno della casa.

Un repellente che rende l’ambiente interno ed esterno maggiormente accogliente per gli esseri umani e animali domestici. Inoltre, è del tutto innocuo agendo su una superficie di 250 metri quadrati garantendo così la massima protezione possibile. Una soluzione adatta a tutti e per tutti, a prescindere dal tipo di casa.

Per chi volesse saperne di più, è possibile cliccare qui o sulla seguente immagine

Un repellente che è ecologico, a zero impatto sull’ambiente, non fastidioso, silenzioso. Da usare su qualsiasi tipo di insetto che si aggira per casa: le formiche, le cimici, le termiti, i calabroni, le vespe, compreso i roditori. L’uso è molto semplice: si collega alla presa lasciandolo in funzione h24 7 giorni su 7.

Un dispositivo da ordinare direttamente dal sito ufficiale della casa produttrice, non disponibile, per la sua originalità ed esclusività, nei negozi fisici o e-commerce. Si compila il modulo online con la conferma dei dati da parte dell’operatore per la chiamata e l’evasione dell’ordine. Si trova a un costo promozionale di 2 confezioni da 49,90€ con pagamento da effettuare con Paypal, carta di credito e i contanti al corriere.

Disclaimer: su alcuni dei siti linkati negli articoli della sezione Offerte & Consigli, Notizie.it ha un’affiliazione e ottiene una piccola percentuale dei ricavi, senza variazioni dei prezzi.