Da oltre trent’anni, Zenadent costituisce un autentico punto di riferimento per chi cerca eccellenza clinica, innovazione e un approccio all’avanguardia alla cura dentale. Diretto dal Dott. Fabio Schirripa, lo studio dentistico genovese ha costruito nel tempo una reputazione solida, distinguendosi per la capacità di coniugare rigore scientifico e alta specializzazione odontoiatrica con l’evoluzione costante delle tecnologie digitali.

Alla base della filosofia Zenadent c’è un concetto semplice ma essenziale: curare la bocca significa curare le persone. Questo principio guida ogni scelta, dalla selezione delle tecnologie impiegate alla costruzione del rapporto con il paziente. Non un semplice studio dentistico, ma un luogo in cui la professionalità si accompagna a un approccio che coniuga ascolto e personalizzazione.

Sul fronte tecnologico, Zenadent è oggi uno degli studi più avanzati del Nord Italia. Già nel 2009 si è dotato della Tac Cone Beam 3D, uno degli strumenti diagnostici più evoluti nel settore, essenziale per pianificazioni chirurgiche estremamente precise. A ciò si affianca Zenalab, il laboratorio interno dotato di strumentazioni all’avanguardia tra cui la Datron D5: un sistema di fresaggio, unico in Italia nel contesto odontoiatrico, che permette la realizzazione rapida di dispositivi su misura ad alta biocompatibilità.

Per ciò che riguarda le aree di specializzazione, spicca l’implantologia dentale, ambito in cui Zenadent ha sviluppato una competenza riconosciuta a livello nazionale. Lo studio effettua anche implantologia a carico immediato, una procedura che consente, in molti casi, di inserire impianti e denti fissi provvisori in una sola seduta, riducendo drasticamente tempi di attesa e disagi per il paziente.

Le tecniche implantologiche adottate includono approcci avanzati come gli impianti zigomatici, la metodologia All-on-4, l’Eagle Grid e l’implantologia post-estrattiva. Anche nei casi complessi, lo studio riesce a proporre soluzioni funzionali, grazie all’uso combinato di rigenerazione ossea, chirurgia computer-guidata e materiali di ultima generazione.

La gestione del dolore è un altro aspetto su cui Zenadent ha investito con attenzione. Tutti gli interventi chirurgici si svolgono in sedazione cosciente, che elimina ansia e dolore durante la procedura. Anche il decorso post-operatorio viene curato nei minimi dettagli, con protocolli farmacologici efficaci e personalizzati.

L’implantologia, tuttavia, non è solo una questione di tecnica: è un’opportunità concreta per migliorare la qualità della vita. Recuperare una dentatura stabile e funzionale significa ritrovare sicurezza nel sorriso, nella masticazione, nella vita sociale. Lo staff di Zenadent lo sa bene, e accompagna ogni paziente in un percorso di cura che ha al centro non solo la salute orale, ma anche il benessere psicofisico complessivo.

Con un mix di precisione scientifica, attenzione artigianale e profonda umanità, Zenadent continua a rappresentare una realtà in continua evoluzione. La sua forza sta nell’equilibrio fra radici solide e visione futura, fra tradizione odontotecnica e innovazione digitale. Un equilibrio che, ogni giorno, si traduce in sorrisi reali, duraturi e consapevoli.