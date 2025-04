Colorare i capelli in primavera? Ecco cosa sapere prima di cambiare look

Colorare i capelli in primavera? Ecco cosa sapere prima di cambiare look

Con l’arrivo della primavera, arriva anche quella voglia di avere una nuova immagine di sé e cambiare colore alla propria chioma può trasformarci completamente, dando nuova luce al viso. Ma prima di scegliere una tinta è fondamentale conoscere le diverse tipologie di colorazione, le tendenze del momento e i criteri da considerare per una scelta consapevole. Non tutte le tinte sono uguali e ogni capello reagisce in modo diverso ai trattamenti cosmetici, ragion per cui informarsi prima di compiere questo passo è il miglior modo per ottenere un risultato soddisfacente e duraturo.

I tipi di colorazione

Nel mondo delle colorazioni per capelli esistono numerose opzioni, ognuna pensata per esigenze differenti. Le più comuni sono le tinture permanenti a ossidazione, che penetrano nella fibra capillare e modificano in modo stabile la pigmentazione naturale: sono ideali per chi desidera una copertura totale dei capelli bianchi o una trasformazione duratura. Si basano su un processo chimico che prevede l’uso combinato di un agente alcalino e di un ossidante, spesso contenenti ammoniaca, anche se oggi esistono versioni alternative prive di questa sostanza.

Le tinture senza ammoniaca offrono un’alternativa più delicata: utilizzano derivati meno aggressivi per aprire le cuticole del capello e consentire la penetrazione del colore, oltre a essere meno irritanti e più tollerabili, anche se talvolta possono risultare meno performanti nella copertura dei bianchi più ostinati.

Chi è alla ricerca di un cambiamento soft e temporaneo può optare per le tinture semipermanenti o temporanee. Le prime durano fino a dieci lavaggi e si depositano leggermente sotto la superficie del capello, mentre le seconde si limitano a colorare lo strato più esterno e vanno via dopo pochi shampoo.

Infine, per chi predilige prodotti più naturali, esistono le tinture vegetali, come quelle a base di henné, camomilla o indaco: si tratta di pigmenti che donano riflessi luminosi e possono rinforzare la struttura del capello, ma hanno una coprenza più blanda e un risultato meno uniforme rispetto alle tinte chimiche.

Le tendenze di stagione

La primavera 2025 porta con sé un mix interessante di tonalità luminose e intense.

Uno dei trend più popolari è il biondo sabbia, una sfumatura beige neutra che si adatta facilmente a incarnati sia caldi che freddi: è molto richiesto anche sotto forma di balayage, tecnica che consente di ottenere schiariture naturali e sfumate, perfette per dare profondità ai capelli castani senza un contrasto eccessivo.

Per chi preferisce toni più intensi, tornano in voga le shade extra dark, come il “Lacquer Black”, un nero lucidissimo dall’eleganza gotica, ideale per pelli chiare, ma non mancano nemmeno i toni caldi e gourmand, come il “Chocolate Cherry”, un castano ramato che unisce dolcezza e intensità, o il “Cocoa Powder”, un marrone speziato e terroso che dona un’allure sofisticata.

Come scegliere

La scelta del colore giusto non dovrebbe mai essere dettata solo dalla moda, ma anche dalla forma del proprio ovale e dalla condizione del capello. Un altro fattore determinante è la salute del capello: chi ha capelli danneggiati o particolarmente sensibili dovrebbe orientarsi su colorazioni prive di ammoniaca o su soluzioni vegetali.

È importante valutare la propria base naturale, la presenza di capelli bianchi, il tono dell’incarnato e la frequenza con cui si può curare la tinta.

Infine, non bisogna sottovalutare l’aspetto della manutenzione: alcune colorazioni richiedono ritocchi frequenti, altre possono essere lasciate crescere senza effetti antiestetici.

Vuoi saperne di più? Il nostro team è pronto a fornirti tutte le informazioni di cui hai bisogno!