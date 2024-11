Cina, incidente fuori da una scuola: l’auto travolge e ferisce tanti studenti

Dramma fuori da una scuola elementare in Cina: un'auto lanciata ad alta velocità falcia tanti studenti e li ferisce

Un gravissimo incidente è avvenuto nel pomeriggio di lunedì in Cina, quando in Italia erano le 7:25 del mattino. Un’automobile lanciata ad alta velocità ha travolto e ferito tanti studenti fuori da una scuola elementare nella provincia meridionale dello Hunan.

Il tremendo scontro è avvenuto poco dopo le 15 (ora locale) del pomeriggio di lunedì, nel sud della Cina, quando in Italia erano circa le 7 e 30 del mattino. Ci troviamo a Changde, nella provincia cinese meridionale dello Hunan. Lì, un’automobile lanciata a tutta velocità ha travolto un gruppo di studenti fuori da una scuola, causando 14 feriti. Tre persone, raccontano le autorità, sono rimaste gravemente ferite e sono state curate con tutti gli sforzi possibili. Gli altri 11 studenti hanno riportato lesioni meno gravi, ma sono comunque stati accompagnati in ospedale per effettuare tutti gli accertamenti del caso.