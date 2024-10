Nel corso della serata (italiana) di ieri, la Cina ha avviato alcune corpose esercitazioni militari a largo di Taiwan. Aerei e navi si sono dirette verso l’isola autogovernata per circondarla in un’operazione che è stata denominata ‘Joint Sword-2024B‘. “Aerei da combattimento e bombardieri e altri aerei avanzati hanno volato sullo Stretto di Taiwan” – fanno sapere dal network statale Cctv.

Cina, avviate operazioni militari intorno a Taiwan: cosa sta succedendo

La ‘Joint Sword-2024B’ ha preso il via nelle scorse ore. Si tratta di un’operazione di esercitazione militare della Cina che riguarda Taiwan. Come sappiamo, i cinesi non hanno mai considerato l’indipendenza dell’isola, e in questo periodo, tra il colosso asiatico e l’isola autogovernata la tensione è ai massimi. Taiwan ha già annunciato di aver dispiegato forze adeguate in risposta all’avvio delle esercitazioni militari, con il ministero della Difesa che ha fermamente condannato quanto accaduto: “Sono comportamenti irrazionali e provocatori di Pechino” – ha spiegato in un comunicato ufficiale.

Cina, avviate operazioni militari intorno a Taiwan: il comunicato

“Abbiamo dispiegato forze adeguate per rispondere adeguatamente, con l’obiettivo di proteggere la libertà e la democrazia, nonché di difendere la sovranità di Taiwan” – continua ancora la comunicazione del Ministro.