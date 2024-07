Cinema: il film con Brad Pitt sulla Formula 1 si chiamerà 'F1'

Londra, 5 lug. (Adnkronos) – Il nuovo film hollywoodiano sulla Formula 1 con Brad Pitt e Javier Bardem si chiamerà "F1" dopo l'annuncio avvenuto al Gran Premio di Gran Bretagna. Arriverà nei cinema tra circa un anno ed è stato girato principalmente l'anno scorso a Silverstone. Il campione del mondo Lewis Hamilton ha lavorato come consulente e co-produttore del progetto, che è sostenuto dai boss della F1 che sperano in un successo simile alla serie Netflix "Drive to Survive" su questo sport. Pitt interpreterà un pilota veterano immaginario che sta tornando in griglia dopo un lungo intervallo a seguito di un incidente.