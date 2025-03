Cinema, premio Film Impresa partecipa a Giornata del Made in Italy

Roma, 21 mar. (Adnkronos) - Il Premio Film Impresa sarà presente tra gli eventi ufficiali della Giornata del Made in Italy, in programma il 15 aprile. L'iniziativa è promossa dal ministero delle Imprese e del Made in Italy per celebrare le eccellenze italiane nel mondo. Un riconos...

Roma, 21 mar. (Adnkronos) – Il Premio Film Impresa sarà presente tra gli eventi ufficiali della Giornata del Made in Italy, in programma il 15 aprile. L'iniziativa è promossa dal ministero delle Imprese e del Made in Italy per celebrare le eccellenze italiane nel mondo. Un riconoscimento importante che conferma il valore del cinema come strumento di narrazione dell'identità e della creatività delle imprese italiane. ()

Per celebrare questa importante occasione, Premio Film Impresa ha istituito un Premio Speciale dedicato al Made in Italy, assegnato a chi ha saputo raccontare con maestria il valore e l'essenza dell'eccellenza italiana attraverso il linguaggio cinematografico. Il vincitore è il Premio Oscar Paolo Sorrentino per il suo cortometraggio 'Piccole Avventure Romane', realizzato per Rinascente. Un omaggio alla bellezza e allo stile italiano, raccontato con la sua inconfondibile poetica cinematografica. Il premio sarà conferito l'11 aprile alla Casa del Cinema di Roma, durante la serata di premiazione di Premio Film Impresa.