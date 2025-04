Cinema: Rigelsa Cybi vince il premio Cartagine 2.0 per 'Il tempo che resta'

Milano, 1 apr. (Adnkronos) – L'attrice e sceneggiatrice Rigelsa Cybi conquista pubblico e critica con la sua interpretazione intensa e profonda nel cortometraggio 'Il tempo che resta', un’opera che le è valsa il prestigioso Premio Culturale Internazionale Cartagine 2.0 – Anno 2025, Sezione: Cinema e Cultura. La cerimonia di premiazione si terrà a Napoli, il giorno 24 maggio 2025, nella cornice della Sala dei Baroni del Maschio Angioino, luogo simbolo della cultura e della storia partenopea. La giovane attrice, al suo debutto ufficiale come protagonista e autrice, ha saputo incantare tutti grazie a una prova attoriale di rara sensibilità, guadagnandosi l’ammirazione di colleghi e addetti ai lavori.

"Sono rimasto sinceramente impressionato dalla bravura di Rigelsa. Una giovane promessa con una presenza scenica magnetica" ha detto il registra de 'Il tempo che resta' Stefano Calvagna. "È stato un grande piacere lavorare con questa ragazza e scoprire il suo grande talento" ha poi aggiunto Maurizio Mattioli, protagonista insieme all'attrice nel cortometraggio. Ma è Giulio Borgognoni, fondatore della Digital Dreamers, a siglare il ritratto più potente: "Rigelsa è un regalo del cielo al mondo dell’arte. Talmente bella da uccidere, talmente brava da farti tornare a vivere. La sua interpretazione mi ha commosso e credo che già da qui si sia meritata un posto in questo mondo che le spetta di diritto".

Con 'Il tempo che resta', l'attrice albanese si afferma come una delle voci più promettenti del nuovo cinema italiano. Un nome destinato a brillare. Rigelsa Cybi è nata in Albania ma ha trovato nella città di Roma la sua patria artistica. Con alle spalle esperienze tra cinema e teatro e già incoronata Miss Earth Albania, Rigelsa ha fatto della recitazione un linguaggio di verità e poesia. Il suo sguardo dolce e forte insieme, la sua capacità di attraversare ogni ruolo con autenticità, la rendono una delle voci più intense del nuovo panorama cinematografico. E presto tornerà sul set: Rigelsa è infatti attesa in un nuovo progetto che la vedrà nei panni di una particolarissima Alice in Wonderland, accanto a un Cappellaio Matto d’eccezione.