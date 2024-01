Cisgiordania, sciopero generale per la morte di Arouri

In Cisgiordania lo sciopero coinvolgerà i negozi, le banche, le strutture commerciali e le istituzioni pubbliche, che rimarranno chiuse in tutto il territorio occupato

La Cisgiordania ha indetto uno sciopero generale per la morte del vice capo di Hamas Saleh al-Arouri.

Sciopero generale in Cisgiordania

I partiti e le fazioni palestinesi avevano chiesto un’azione congiunta e manifestazioni di protesta, ritenendo Israele pienamente responsabile dell’uccisione. Secondo quanto riportato dai media di Hamas, martedì un drone dell’IDF ha ucciso al-Arouri a Beirut insieme a due comandanti dell’ala militare del gruppo le Brigate Al-Qassam, Samir Findi Abu Amer e Azzam Al-Aqraa Abu Ammar. Lo sciopero interesserà in particolare modo le città di Ramallah, Nablus e Hebron.

L’attacco

L’agenzia di stampa libanese NNA ha riferito che l’offensiva israeliana, in cui sono morte quattro persone, ha preso di mira un ufficio di Hamas nel sobborgo di Dahieh, nel sud di Beirut. L’emittente Al Aqsa TV ha dichiarato che l’alto esponente dell’ufficio politico di Hamas, è stato “martirizzato in un infido attacco aereo sionista“. Arouri era considerato uno dei membri fondatori dell’ala militare del gruppo. L’area è anche una roccaforte di Hezbollah. Il primo ministro libanese Najib Mikati ha condannato l’attacco, sostenendo che “l’esplosione è un nuovo crimine israeliano” che mira ad attirare il Libano in una nuova fase di confronto.

La risposta di Israele

Per il momento Israele non ha rivendicato ufficialmente la responsabilità. L’ex ambasciatore israeliano presso le Nazioni Unite, Danny Danon, ha tuttavia elogiato le agenzie di sicurezza e di intelligence israeliane per il presunto “assassinio” di Arouri. “Chiunque sia stato coinvolto nel massacro del 7/10 deve sapere che lo raggiungeremo e chiuderemo un conto con lui” ha scritto su X. Se fosse vero, sarebbe il più alto funzionario di Hamas ucciso dalle forze israeliane dall’inizio della guerra. L’evento, tuttavia, rischierebbe di allargare i confini del conflitto. Durante una conferenza stampa, il Primo Ministro Benjamin Netanyahu aveva confermato di aver dato istruzioni al Mossad di agire contro “i capi di Hamas ovunque si trovino“.