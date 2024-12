Cittadinanza: Magi, 'intollerabile trattamento per Milei, discriminante per tanti ragazzi'

Roma, 13 dic (Adnkronos) - La concessione della cittadinanza italiana al presidente argentino Javier Milei è una "intollerabile discriminazione nei confronti di tanti ragazzi e ragazze nati e cresciuti in Italia che non avranno mai la cittadinanza, a differenza di Milei la riceveranno do...

Roma, 13 dic (Adnkronos) – La concessione della cittadinanza italiana al presidente argentino Javier Milei è una "intollerabile discriminazione nei confronti di tanti ragazzi e ragazze nati e cresciuti in Italia che non avranno mai la cittadinanza, a differenza di Milei la riceveranno dopo molti anni. Cosa devono fare, prendere una motosega in mano? Questo diverso tipo di trattamento è intollerabile, è un insulto che la Meloni non dica nulla sulle necessità di una riforma della cittadinanza". Lo ha detto il segretario di +Europa Riccardo Magi.