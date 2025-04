Cittadinanza: Magi, 'stupore per parole Conte, nulla di progressista in libertà coscienza'**

Roma, 16 apr. (Adnkronos) - “Non posso nascondere lo stupore di fronte alle parole di Giuseppe Conte sul Referendum Cittadinanza. Conte ha detto che lascerà 'libertà di coscienza' nella scelta tra riformare una legge sbagliata e non fare niente: non c'è null...

Roma, 16 apr. (Adnkronos) – “Non posso nascondere lo stupore di fronte alle parole di Giuseppe Conte sul Referendum Cittadinanza. Conte ha detto che lascerà 'libertà di coscienza' nella scelta tra riformare una legge sbagliata e non fare niente: non c'è nulla di progressista in questo". Lo scrive sui social il segretario di +Europa, Riccardo Magi, presidente del comitato promotore del referendum cittadinanza, dando appuntamento domani alle ore 17 a Piazza Vittorio per la presentazione del simbolo e dello slogan della campagna.

"Noi crediamo invece che sia arrivato il momento di cambiarla questa legge, perché è cambiata l’Italia e perché ci sono già tantissime persone che sono nate e cresciute qui, che studiano e lavorano qui, che pagano le tasse qui ma che non sono italiani. E la pensano come noi anche tantissimi elettori ed elettrici del Movimento 5 Stelle che stanno già dando una mano in ogni angolo del Paese”.

“Con questa maggioranza, questo Parlamento farà esattamente quello che hanno fatto tutti i Parlamenti negli ultimi 33 anni: niente. Per questo chi dice Ius Italiae come Forza Italia o Ius Scholae come il M5S di Conte in realtà sta dicendo 'ius poi si vede'. Ora è il momento di scegliere. Chi vuole cambiare la legge con una riforma di buonsenso può farlo ora, dicendo Sì. Conte, come Tajani, è ancora in tempo”, conclude Magi.